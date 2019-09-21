شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الليمون بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت21 -9-2019 ، استقرارا فى جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة .

واستقرت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيها، وسعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات ، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-8 جنيهات والخيار بين 3-8 جنيهات.

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وفي نفس السياق، استقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.