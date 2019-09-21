شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعود للخسائر بعد ملامسة مستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الجمعة، بدعم من هدوء توترات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إضافة إلى حالة تفاؤل حذرة غمرت الأسواق مع اتجاه بنوك مركزية كبرى إلى مزيد من سياسات التيسير النقدي.في بورصة نيويورك، صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس الجمعة ملامسة مستويات قياسية جديدة.ويأتي ارتفاع مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز»؛ ليكونا على بعد 0.7% و1% على التوالي من المستويات القياسية، في حين لا يزال المؤشر التكنولوجي «ناسداك» على بعد 2% من أعلى مستوى على الإطلاق.ويراقب المستثمرون تطورات المحادثات التجارية على مستوى نواب المسؤولين في الصين والولايات المتحدة والتي تمت الخميس.وذكرت تقارير صحفية أمس، أن الولايات المتحدة، قررت استثناء 437 منتجاً تستورده من الصين من قائمة التعريفات التي فرضتها في العام الماضي.وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% إلى 27138.9 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% مسجلاً 3014.5 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي «ناسداك» بنسبة 0.1% إلى 8190.9 نقطة.وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، فيما يسجل قطاع التجزئة أداء يفوق أداء سائر السوق؛ حيث يشتري المستثمرون الأسهم الدفاعية.وقفز قطاع التجزئة الأوروبي 0.8% ليتصدر المؤشرات الفرعية، مدفوعاً بصعود سهم كازينو 2.7% بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة الفرنسية المثقلة بالديون إنها تجري محادثات لبيع سلسلة متاجر ليدر برايس التابعة لها إلى منافستها الألمانية ألدي. وحققت قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والعقارات والأغذية والمشروبات، التي تُعتبر في المعتاد قطاعات دفاعية، بعض المكاسب الكبيرة.وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مع تسجيل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء دون بقية مؤشرات السوق، وتراجع أداء المؤشر فايننشال تايمز عن أداء المؤشرات المناظرة في المنطقة بعد أن تضررت شركات التصدير البريطانية من ارتفاع للجنيه الإسترليني عقب أن أنعش رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر آمالاً بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس محققة ثالث مكسب أسبوعي على التوالي في الوقت الذي صعدت فيه الأسهم المرتبطة بالاستهلاك بفعل تكهنات بأن بنك اليابان المركزي سيقتفي أثر بنوك مركزية أخرى ويقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر القادم.وزاد المؤشر نيكاي 0.16% إلى 22079.09 نقطة. وارتفع المؤشر القياسي 0.4% هذا الأسبوع.

(وكالات)

بولارد: طالبت بخفض الفائدة 50 نقطة

قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه طالب بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي في الأسبوع الجاري؛ لأن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ في المستقبل القريب.

وأضاف بولارد في مذكرة صادرة أمس الجمعة، أن خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 1.50% إلى 1.75%، كان من شأنه أن يكون إجراءً ملائماً على نحو أكبر، وتابع: «فنشاط التصنيع يبدو أنه بالفعل في حالة ركود».