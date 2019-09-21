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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-9-2019 بما قيمته 3 جنيهات، عقب صعود ملحوظ لأسعار الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1516 دولارا، بعد خفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكي.
ويسجل سعر الذهب فى مصر الآن 686 جنيها للجرام من عيار الذهب 21 ، ويعتبر سعر الذهب 21 وهو المحرك الرئيسى لباقى الأعيرة فى سوق الصاغة، ويتحدد على أساسه سعر الجنيه الذهب أيضا.
سعر الذهب فى مصر :
الذهب فى مصر عيار 18 سجل 588 جنيها للجرام
الذهب فى مصر عيار 21 سجل 686 جنيها للجرام
الذهب فى مصر عيار 24 سجل 784 جنيها للجرام
الجنيه الذهب فى مصر 5488 جنيها
أوقية الذهب 1516 دولارا
سعر الذهب فى مصر يشهد تذبذب ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، مرتبطا بما يشهده سوق الذهب العالمى من تغيرات، ناتجة عن بيانات اقتصادية لدى الأسواق الكبرى، إضافة إلى التغيرات التى شهدها السوق الأمريكى فى سعر الفائدة.
أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف من تاجر إلى آخر وفى بعض المحافظات، بشكل طفيف يتراوح بين جنيه إلى جنيهين، لكنها غير مؤثر، فيما تشهد مصنعية الذهب اختلافا كبيرا فى سوق الصاغة.
تتحدد مصنعية الذهب وفق شكل المشغولات الذهبية وأوزانها، كذلك تختلف بصورة كبيرة بحسب اسماء الشركات المصنعة للأطقم الذهبية.
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