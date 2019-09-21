شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "المنتجات المنزلية" و"الرعاية الصحية" بالبورصة.. وتراجع باقى القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع قطاعا المنتجات المنزلية والشخصية والرعاية الصحية والأدوية، بنسبة 4.2%، 0.4%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، ثم قطاع الكيماويات بنسبة 4.3%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 4.2%. كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.5%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 2.9%، وأخيراً قطاعى البنوك والسياحة والترفيه بنسبة 2.4%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعود "المنتجات المنزلية" و"الرعاية الصحية" بالبورصة.. وتراجع باقى القطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.