كيف تحجز فيلا بمارينا من الحكومة فى 15 خطوة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا للخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه.. نقدم لكم فى هذا التقرير 15 خطوة لحجز فيلا بمارينا والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان وهى كالتالى:
1- عدد الفيلات المطروحة للحجز 46 فيلا نصف تشطيب.
2- مساحة الفيلات تتراوح من 206 أمتار حتى 650 مترا بنماذج معمارية مختلفة.
3- كراسات الشروط ستكون متاحة بمقر جهاز القرى السياحية أو بمنى هيئة المجتمعات العمرانية اعتبارات من الأربعاء المقبل.
4- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية أبرز الشروط.
5- لا يجوز تخصيص أكثر من فيلتين للأسرة الواحدة شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على حدة).
6- يتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الإثنين 7/10/2019، وحتى يوم الخميس 17/10/2019، بمقر جهاز القرى الساحية.
7- سيتم طرح الخرائط الخاصة بموقع كل فيلا على الموقع الإلكترونى للهيئة (www.newcities.gov.eg).
8- يتم سداد جدية الحجز بواقع 5 % من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) يُرفق بطلب الشراء.
9- يجب أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم (لا تقل عن 25 % من إجمالى ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها.
10- تستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية – 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض خلال مدة أقصاها 30 يوماً من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.
11- في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملاً دفعة واحدة.
12- في حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقاً لأعلى سعر يقدم منهم.
13- لا يتم تسليم الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50 % من قيمتها.
14- يتم سداد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
15- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع.
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