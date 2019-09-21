شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن مقاومة القناة الهابطة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مستوى 1.0857 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1080 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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