شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي محمل بالإشارات الإيجابية – تحليل – 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر في الاعلى ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها ، ويأتي ذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 36.47 ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.75 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد