شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يفشل في اختراق خط اتجاه هابط – تحليل – 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعدما فشل في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليضع السهم نفسه بمنطقة محيرة بين قوة الضغط السلبي من تداولاته بمحاذاة خط الاتجاه الهابط ، وبين الدعم الإيجابي المقدم من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولكن يبدو أن الضغط السلبي هو المسيطر على تداولات السهم ، لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض طيلة ثبات مستوى المقاومة 74.12 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 70.53 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط