أمازون يتحرك بنطاق جانبي – تحليل – 20-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، بنطاق ضيق من التداولات الجانبية ، في ظل استمرار ثبات مستوى المقاومة المحوري 1844.88 ، والذي يتزامن مع ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يعزز من قوة هذا المستوى ، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته في السابق ، ولكن نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1844.88 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1747.20 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط

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