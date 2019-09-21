شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فايزر PFIZER INC (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط ، في الوقت الذي يحاول فيه أيضاً تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها ، وفي الخلفية من ذلك تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.94 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.71 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد بحذر