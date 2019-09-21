شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يرتفع لكن تستمر الضغوط السلبية – تحليل – 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع السهم على اثر ثبات مستوى الدعم 276.75 ، الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة ، ويبدو أنه استطاع اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي منه لنرى هذا الارتفاع الحذر، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كان تتحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ،كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها .

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توقعاتنا تشير إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 276.75 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 267.13 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط