شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول 0.6800 ولا يزال دونه، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.6670، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 0.6865.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6730 والمقاومة 0.6820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط