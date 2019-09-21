شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات ضعيفة منذ الصباح، ولا يزال دون المقاومة المحورية 64.30، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يشترط الثبات دون المستوى المذكور، بينما يستهدف مستويات 62.92 ثم 59.93 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط