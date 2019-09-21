شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً حول 58.50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 59.00، مع التذكير بأننا بحاجة لكسر مستوى 57.42 لتأكيد الاندفاع نحو 54.60 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط