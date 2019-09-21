شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 94% معدل انتشار خطوط المحمول بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 94.78% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2019، مقارنة بنحو 108.82% بنهاية يناير - مارس 2018، بمعدل تغيير سنوى 14.03%. فيما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 58.7%، بنهاية الفترة من يناير- مارس 2019. Advertisements كما ارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 22.98 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بنحو 19.85 مليون خط بنهاية الفترة يناير - مارس 2018 بزيادة سنوية 3.04 مليون خط وبمعذل نمو سنوي 15.32%. كان آخر تقرير للوزارة، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.76 مليون عدد شرائح وخطوط المحمول فى السوق المصرى.

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