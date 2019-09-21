شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية.. "المجموعة المالية" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 25.2%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 21.1%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 920.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 429.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 426.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%.

وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 393.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 322 مليون جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 279.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 279.2 مليون جنيه، و269.9 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.3%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.