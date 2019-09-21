شكرا لقرائتكم خبر عن 20 رقما وضعت مصر على خريطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد صناعة الغاز الطبيعى تحولات إيجابية هائلة فى مصر، خاصة خلال العامين الأخيرين وذلك مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى الذى وصل إلى أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر الحالى، والتوسع فى استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيًا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير، وفيما يلى أهم الأرقام المتعلقة بالبحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى خلال عام والتى كانت كالتالى..

1- بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة.

2- إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التى تم إعلان نتائجها فى فبراير الماضى.

3-دخول شركة أكسون موبيل الأمريكية التى تعد من أكبر الشركات عالميًا للعمل لأول مرة فى مصر فى البحث والاستكشاف.

4- الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط فى مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالى 2019/2020.

5- ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط.

6-الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة فى غرب المتوسط من إجمالى 15 منطقة.

7- استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيدًا للتوقيع النهائى عليها خلال الربع الأخير من عام 2019.

8- الحد الأدنى لحجم استثمارات الـ7 اتفاقيات المتعلقة بالبحث عن الغاز والتى ستوقع نهاية العام الجارى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.

9-تحقيق 15 كشفا جديدا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و10 اكتشافات بالصحراء الغربية.

10-الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى ووضعها على خريطة الإنتاج والتى أضافت إنتاجًا على مدار العام يقدر بحوالى 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا و2155 برميلا متكثفات يوميًا إلى الإنتاج الحالى.

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11-ساهمت 7 مشروعات لإنتاج الغاز خلال عام فى دعم الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى الذى تحقق فى نهاية سبتمبر 2018.

12-تحقيق زيادة نسبتها 21% فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2018/2019 مقارنة بالعام المالى السابق.

13- استمرار الزيادة التصاعدية فى إنتاج الغاز خلال العام المالى الحالى 2019/2020.

14-المشروعات التى تم الانتهاء منها بلغ اجمالى استثماراتها 10.6 مليار دولار.

15-المشروعات تشمل كل من استكمال مراحل إنتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والإنتاج المبكر من المرحلة 9 بالمياه العميقة فى غرب الدلتا والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط أبوماضى الجميل لنقل إنتاج حقل نورس إلى محطة المعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد.

16- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب المتوسط بإجمالى يصل إلى 22 ألف كم.

17- تنفيذ مسح سيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد بمنطقة دلتا النيل.

18-تلبية كامل احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لكل قطاعات الاستهلاك المختلفة ليصل إلى حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا فى 2018/2019 منها حوالى أكثر من 62% لقطاع الكهرباء وتوجيه أكثر من 22% للصناعة و10% لمشروعات صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز و5% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات.

19- مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز ليبلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها منذ بدء النشاط حتى الآن 10 ملايين وحدة سكنية منها أكثر من مليون و230 ألف وحدة سكنية خلال العام وهو أعلى معدل توصيل منذ بداية النشاط، وتم التوصيل إلى 40 منشأة صناعية و1841 منشأة تجارية، كما تم تحويل نحو 32.3 ألف سيارة للعمل بالغاز كأعلى معدل يتم الوصول إليه.

20- استمرار مشروعات التوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى ظل الدور المهم الذى تلعبه فى نقل وإمداد كافة المستهلكين بكل احتياجاتهم من الغاز الطبيعى والحاجة إلى مواكبة الزيادة المستمرة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ليصل إجمالى أطوال خطوطها الرئيسية إلى نحو 7800 كيلو، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى بطول أكثر من 232 كم وبتكلفة استثمارية حوالى 3.9 مليار جنيه.