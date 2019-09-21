«كريدي سويس» يفرض رسوماً على العملاء الأثرياء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم بنك «كريدي سويس» فرض رسوم على العملاء الأكثر ثراء، حيث يستعد لتوزيع أعباء أسعار الفائدة السالبة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج، أول أمس الخميس.ويتوقع البنك أن يشرع في فرض رسوم على الودائع بالفرنك السويسري، بعد فرض رسوم 0.4% على الحسابات باليورو التي تتجاوز أرصدتها مليون يورو. (د ب أ)

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