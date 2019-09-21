«نفط الهلال»: ارتفاع الديون يقلص نمو القطاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استحوذت قطاعات الطاقة والبتروكيماويات على النسبة الأكبر من التمويل الحكومي المباشر واللازم لمشاريع التنقيب والاستكشاف والإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية وتأمين الإمدادات، نظراً لضخامة التمويل المطلوب وطول مُدد الاسترداد، في الوقت الذي يحظى فيه هذا القطاع بأهمية متنامية كونه قطاعا استراتيجيا يعمل على استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى الطويل، فيما يتصاعد الدين العام العالمي الحكومي والخاص بوتيرة استثنائية، ويحمل معه مؤشرات دعم وانتعاش قصيرة الأجل، وتبعات وأعباء مالية تثقل كاهل الاقتصادات الناشئة في الأساس، وتَحدُ من نمو الاقتصادات المتقدمة ومن قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وذكر تقرير نفط الهلال الأسبوعي أن لارتفاع مستويات الديون العالمية تأثيرات مباشرة في أداء قطاعات النفط والغاز والقطاعات ذات الاستثمارات الكثيفة على المدى الطويل، في حين أن سهولة الحصول على التمويل وانخفاض أسعار الفائدة والتكاليف المصاحبة، غالباً ما يشجع الشركات الكبيرة وحكومات الدول للاتجاه للاستدانة لتغطية النفقات اللازمة لمشاريع التنمية.وقال التقرير الأسبوعي إن البيانات المتداولة تشير إلى ارتفاع الدين بمقدار ثلاثة تريليونات دولار، وصولاً إلى مستوى يتجاوز 246 تريليون دولار، أي نحو 320 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأشار تقرير نفط الهلال إلى أن الاقتصادات التي تتجه نحو تخفيف أعبائها الكبيرة من الديون على المستوى الحكومي؛ وعلى مستوى الشركات غير المالية.