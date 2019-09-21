4 مليارات دولار أرباح «الإمارات» من استثمار 10 ملايين فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدر تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، أرباح الشركة التراكمية منذ تأسيسها بلغت 4 مليارات دولار.

وقال، تيم كلارك، إن الإنجازات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها في عام 1985، هائلة ويشار إليها بالبنان، حيث لم تستطع أي شركة في تاريخ هذا القطاع تحقيق النمو الكبير الذي وصلت إليه الناقلة في هذا الوقت القياسي الذي لم يتجاوز 35 عاماً.

وأوضح كلارك، خلال لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أنه لا يزال يتذكر أول عام له في الشركة، حيث كان طاقم التنفيذيين يتكون من 10 أشخاص، من بينهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي عين وقتها رئيس مجلس إدارة الناقلة، وموريس فلانجان الذي كان يشغل منصب المدير العام.

وأضاف: «حكومة دبي طلبتنا للاجتماع لوضع أسس إطلاق شركة طيران الإمارات، وحددوا لنا الميزانية التي بلغت 10 ملايين دولار، ولم يعطونا بعدها أي شيء. ولا أزال احتفظ بنسخة عن نموذج عمل الشركة والمكتوبة بخط اليد، والتي تضمنت 10 نقاط لا غير، وأعتقد أن سبب نجاحنا هو بساطة استراتيجية الأعمال وإمكانياتها التوسعية والعزيمة على إنجاز العمل على أكمل وجه». وأوضح: «بالنظر إلى التغييرات الاقتصادية العالمية التي طرأت على مدار ال 35 عاماً الماضية، أعتقد أن قصة طيران الإمارات مثيرة للإعجاب، حين لم نتلقّ أي نوع من الحوافز المالية من الحكومة، إذ توقعت منا إنشاء قاعدتنا الخاصة من التدفقات المالية وأدوات الدين لتمويل توسعاتنا. لقد تمكنا من تحقيق أرباح بلغت 4 مليارات دولار على استثمار بلغ 10 ملايين دولار».