واشنطن وبكين تضخان 317 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك الأمريكية ضخ أموال في الأسواق المالية بالولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي، فيما قال بنك الشعب الصيني في بيان أمس الجمعة إنه ضخ 40 مليار يوان في السوق عبر اتفاق إعادة شراء (الريبو لمدة 7 أيام) وعند معدل فائدة بنحو 2.55%، كما ضخ 80 مليار يوان عبر معدلات الريبو لمدة 14 يوماً بسعر فائدة 2.7%.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في بيان عبر موقعه الإلكتروني، الخميس، أنه سيضخ 75 مليار دولار الجمعة لتوفير مزيد من السيولة في النظام المالي الأمريكي.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بضخ أموال في السوق، في خطوة تحدث للمرة الأولى فيما يزيد على عقد من الزمن.

وتأتي خطوة إعادة شراء الأوراق المالية في مسعى لوقف الارتفاع في تكاليف التمويل قصيرة الآجل في الولايات المتحدة والحفاظ عليها داخل النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 1.75 إلى 2%.

وكان المركزي الأمريكي قرر في وقت سابق من هذا الأسبوع خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 0.25%، وهو القرار الثاني منذ الأزمة المالية العالمية.

وعلى مدى الثلاثة أيام الماضية، قام الفيدرالي في نيويورك بضخ 225 مليار دولار في النظام المالي، على أن يصبح إجمالي السيولة التي تم ضخها 300 مليار دولار مع بدء التداول اليوم.

ومن جهته، قرر البنك المركزي في الصين ضخ 120 مليار يوان (17 مليار دولار) في النظام المالي، مع السعي لتعزيز السيولة في السوق.

وذكر بيان المركزي أن تلك الخطوة تستهدف تعزيز استقرار السيولة مع اقتراب انتهاء الربع الثالث.واتفاقيات إعادة الشراء أو الريبو هي عملية تتم عبر شراء البنوك المركزية أصولاً من البنوك التجارية عبر عطاءات. (وكالات)