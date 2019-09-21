الآلاف يصطفون أمام متاجر الإمارات لاقتناء «آي فون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

بدأت مراكز «اتصالات»، و«دو» الرئيسية، ومتاجر شركة «أبل» الثلاثة في الإمارات، صباح أمس، بتسليم طرز هواتف «آي فون 11»، و«برو»، و«برو ماكس»، لأصحاب الحجز المسبق، حيث اصطف آلاف من المتسوقين في وقت مبكر من صباح أمس، أمام أبواب متاجر «أبل» في الدولة لاستلام الهاتف الجديد، في تقليد تسويقي سنوي تسعى «أبل» من خلاله للتأكيد على صدارتها العالمية في صناعة الهواتف الذكية.

وأعلنت «اتصالات» و«دو»، أمس، عن تسليم هواتف «أبل» الجديدة لأصحاب الحجز المسبق على مستوى الدولة، فيما أعلنت الشركتان في وقت سابق عن طرح «آي فون 11» و«برو»، و«برو ماكس» عبر فئات سعرية مختلفة بحسب قياس شاشة الهاتف، وسعة التخزين، واللون، وفترة التقسيط لمدة تمتد ل 24 شهراً، ونوع باقات البيانات، كما أعلنت متاجر الإلكترونيات التقليدية، والإلكترونية الشهيرة بالدولة عن توافر الهواتف الجديدة وبأسعار مختلفة.

وشهدت متاجر (أبل) في 30 دولة إقبالاً كبيراً على منتجاتها الجديدة من الهواتف والساعات الذكية.

وهكذا اكتملت صورة المنافسة السوقية بين اللاعبين الكبار في صناعة الهواتف الذكية عالمياً حتى نهاية 2019 ومنتصف 2020 تقريباً، بعد طرح «أبل» و«هواوي» و«سامسونج» أحدث ما أنتجته آلتها التقنية في هذه الصناعة العالمية، التي تحقق لها مبيعات بمئات المليارات من الدولارات سنوياً من جيوب المولعين بكل ما هو جديد.

وكانت البداية مع طرح شركة «سامسونج» نهاية الشهر الماضي هاتف «جالكسي نوت 10» الجديد وقبلها بفترة وجيزة هاتف «جالكسي 10»، فيما أطلقت شركة «هواوي» سلسلة هواتفها الذكية الجديدة «مايت 30» الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، ولا يتضمن أياً من تطبيقات شركة «جوجل» المثبتة مسبقاً، مثل الخرائط وبريد «جيميل»، و«يوتيوب»، على الرغم من أنه يعمل بنظام «أندرويد» مفتوح المصدر، كما أصدرت «هواوي» عدة إصدارات أخرى لترفع سقف المنافسة مع «أبل» و«سامسونج» إلى مستويات جديدة.

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، «مؤشرات أداء الهواتف الذكية في الدولة عام 2018» على شبكتي «اتصالات»، و«دو» التابعتين لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة سجلت بعض طرز هواتف «آيفون» و«هواوي» و«سامسونج» أعلى معدلات الأداء في جودة التغطية الداخلية والخارجية، وفي سرعات صف وتنزيل البيانات والفيديو وجودة الصوت وسعة البطاريات.

وكانت «أبل» أعلنت مساء يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن طرح طرز هواتف «آيفون» الجديدة للحجز المسبق ابتداءً من الجمعة 13 سبتمبر، على أن يبدأ التسليم في الإمارات و30 دولة ومنطقة حول العالم ابتداءً من أمس الجمعة، الموافق 20 سبتمبر.