شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا ..طبيعة خلابة وأساطير هوليوود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد تكون هذه البلاد مألوفة لبعض المسافرين في السابق، ولكن الكثيرين قد أصبحوا يقدرونها حقاً بفضل أحد الأفلام السينمائية الشعبية في السنوات الأخيرة هو أفاتار أو الصورة الرمزية، وعلى الرغم من ذلك، وحتى قبل ذلك، فقد كان هناك تصوير فيلم لورد أوف ذا رينغز أو سيد الخواتم، الذي استغل بدوره جمال هذا المكان الذي يشبه الجنان .. عن نيوزيلندا نتحدث.

كان جيمس كاميرون، مخرج الفيلم، سعيداً للغاية حول الترتيب لأن يتم تصوير بقية أجزاء افاتار هناك؛ وحتى بعد ذلك فإن الرحلة إلى نيوزيلندا مدهشة أكثر مما يعرض على شاشة السينما، فمشاهدها السحرية وحدها تبرر مصروفات الرحلة، كما إن السكان مرحون وحيويون، والاحتمال كبير لأن ينتهي بك الأمر في وسط أحد المهرجانات العديدة المنتظمة في كل القرى والبلدات الصغيرة على امتداد البلاد. ولأولئك الباحثين عن عطلة نشطة، يجب أن تعرفوا أنه يمكنكم القيام بأي نوع من الرياضة هناك؛ بدءاً من ركوب الأمواج والسباحة والتجديف وليس انتهاءً بجولات المشي لمسافات طويلة، وذلك ليس مستغرباً، لأن النيوزيلنديين من بين الشعوب الأكثر نشاطاً في العالم. ويمكنك أيضاً التمتع بالجولف أو الرجبي، والذهاب إلى البحر لمشاهدة الحيتان، أو حتى تسلّق جبال الجليد أو التزلّج.

كثيراً ما أسرت البلاد الزائرين بشواطئها الرملية، وجنانها الاستوائية، والتي تفتح أعيننا لمدى الجمال الطبيعي الذي يقدمه العالم لنا؛ لذا فكر في قضاء أسبوع أو أسبوعين من العطلة هناك، للاستمتاع بعطلة من الاسترخاء الكامل والمرح، وسيتيح لك ذلك أن تقدّر الجمال في الهدوء المطلق في حين تغمس جوانحك في العالم من حولك.



المشي على روتبيرن تراك



مشاهد نيوزيلندا المذهلة تجعل المشي أحد أهم الأنشطة في البلاد، وأفضل المناطق للقيام به هي الحديقة الوطنية فيوردلاند، ببساطة لأنه لا يوجد مكان آخر يضاهيها في الجمال. وهناك أربعة مسارات رئيسية للمشي هي: ميلفورد و كيبلر و روتبيرن و هولي فورد؛ وعلى الرغم من أن ميلفورد هو الأكثر شهرة إلا أن روتبيرن أقصر طولاً ويتمتع بمناظر طبيعية أكثر تنوّعاً. يتبع المسار طريقاً يمتد لمسافة 24 ميلاً، ليعبر خلال اثنتين من مناطق التراث العالمي، عبر أودية الغابات الغنية بحياة الطيور، والشلالات، والأنهار الفيروزية الزرقاء، والبحيرات العميقة الخضراء والمناظر الجبلية الخلابة.



زيارة مدينة وبحيرة واناكا



مدينة واناكا والبحيرة التي تحمل ذات الاسم من المناطق التي سترغب في العودة إليها مراراً وتكراراً، وهي مكان عظيم للاسترخاء وإمضاء بعض الوقت للراحة، لا سيما بالمقارنة مع جارتها كوينز تاون المحتشدة أكثر بالعمل. ومع ذلك فضفاف بحيرة واناكا تقدّم العديد من الأنشطة هي الأخرى، والتي تبدأ من رحلة بالطائرة فوق المناظر الخلابة لجبل آسبرينغ، ثم الهبوط أسفل وادي سيبريا فالي للقيام بالتسلق عبر المروج وغابات أشجار الزان حتى وادي نهر يلكين، حيث يمكنك أن تأخذ القارب المزود بمحرك في رحلة العودة المبهجة.



السباحة مع الدلافين



بعيداً من ساحل كايكورا على الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، يدفع مزيج من المياه العميقة للغاية والتيارات الدافئة والباردة بالمواد المغذية إلى سطح المياه، ويوفّر ذلك المزيج موئلاً غنياً لمجموعة متنوّعة من الكائنات الحية البحرية. ويعني ذلك أيضاً تمكين الزوار من رؤية حيتان العنبر الضخمة والدلافين والطيور البحرية مثل طيور القطرس الملكي. وهناك جولات سياحية مخصصة لمراقبة الحيتان والدلافين تسيّر عدداً كبيراً من رحلات الإبحار خلال اليوم، كما يمكنك ممارسة السباحة، وتتوافر على اليخوت الحمامات الساخنة، وقد تكلفك جولة لثلاثة ساعات حوالي 70 دولاراً أمريكياً تقريباً.



الإقامة في فندق بلانكيت باي



نيوزيلندا بها تشكيلة رائعة من النزل والفنادق الفاخرة، ولكن بالنسبة لفندق بلانكيت باي فهو أحسنها، حيث يتمتع بموضع رائع على بحيرة واكاتيبو في مزرعة ريفية كبيرة تبلغ مساحتها 65 ألف فدان، مع إطلالات مثالية على البحيرة والجبال في الجزيرة الجنوبية. هناك خمس غرف وثلاثة أجنحة، واثنان من الشاليهات يضمان جناحين آخرين. ويتوافر حمام للسباحة، وغرف لحمام البخار، وغرفة ألعاب، وجاكوزي، ومجموعة منتقاة وشاملة من المغامرات والرحلات. كذلك فإن رحلة اليخوت البخارية على الرصيف الخاص في بلانكيت باي توفّر تجربة شخصية لا تنسى.



الحديقة الوطنية أبيل تاسمان

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تعتبر منطقة نيلسون والمنطقة المحيطة بها من أفضل الأماكن للبقاء فيها في نيوزيلندا، حيث المناخ الرائع، والقرب من مزارع الكروم، وأصوات مارلبورو، كما أن حديقة أبيل تاسمان الوطنية على عتبة الدار وهي منطقة جميلة بشكل مذهل، وبها شواطئ رملية محاطة بالمياه الشفافة والأدغال الخضراء المورقة، كما أنها مأهولة بوفرة من الحياة البرية والنباتات.

يمكنك تسلق مسار ساحل أبيل تاسمان، في مزيج من المشي عبر الأحراش والتسلق اللطيف، مع مركبات الأجرة المائية التي تقلّك إلى أماكن مختلفة، وهو ما يتيح لك انتقاء القطاعات التي ترغب في تسلّقها، كما يمكنك ركوب زوارق الكاياك على طول الخط الساحلي.



زيارة كرايست تشيرش



كرايست تشيرش هي البوابة المثالية للكثير من الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، ولكنها تستحق البقاء فيها في حدّ ذاتها، فهي مدينة نابضة بالحياة ومعاصرة ومتعددة الثقافات.

وتتمتع المدينة، من بين أمور أخرى، بالعديد من المطاعم والمقاهي ومحال المشروبات، وبها صالة كرايست تشيرش للفنون العظيمة، وحديقة هاغلي بارك، والحدائق النباتية المهيبة بوتانيكال غاردنز.



تجربة القفز من طائرة



نيوزيلندا هي واحدة من ملاعب المغامرات الكبرى في العالم، وقد تغري حتى كبار المعتادين على ملازمة الأريكة، ومن بين النشاطات التي يمكنك القيام بها هناك، إمكانية التسجيل للاشتراك في إحدى جولات القفز بالمظلات. هناك أماكن لا حصر لها للقيام بالقفز في نيوزيلندا، ولكن تاوباو على الجزيرة الشمالية، هي عاصمة القفز بالمظلات في البلاد، وقد تكلفك رحلة القفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم، حوالي 125 دولاراً، إلى جانب عدم اشتراط الخبرة، مع وجود العديد من منظمي هذه الرحلات المحليين.



ركوب الأمواج في كورومانديل



تعتبر شبه جزيرة كورومانديل، وتقع شرق مدينة أوكلاند، موطناً للعديد من الرسامين والفنانين والحرفيين الذين يجذبهم إليها بحرها المتغيّر باستمرار ووديانها الجميلة وغاباتها الوعرة. وتوفر أماكن مثل خليج بلنتي المقوّس، ومنطقة إيست كيب ذات المناظر الخلابة، وشواطئ غيسبورن البكر، مواقع ممتازة للسباحة وصيد الأسماك وركوب الأمواج، أو الاسترخاء ببساطة. ومن المعروف أن وانغا ماتا تعرف بأنها عاصمة ركوب الأمواج في نيوزيلندا، ولكن هناك أجزاء أخرى من الشواطئ المثالية لممارسة الركمجة (ركوب الأمواج)، مثل أونيمانا و أوبوتير وايريتوا إلى الجنوب. لذا قم بالتوجه إلى هالشي للقيام بنزهة جميلة إلى كاثيدرال كوف، وتأكد من زيارة شاطئ الماء الساخن هوت ووتر بيتش إلى الجنوب من هالشي، حيث يمكنك أن تحفر الحمامات الحرارية الخاصة بك بنفسك في الرمال.



رؤية زقاق ميلفورد ساوند البحري



أكثر رحلات الطرق التي تخطف الأنفاس في نيوزيلندا هي الرحلة على الطريق الدولي السريع رقم 94 في فيوردلاند على الجانب البعيد من غرب الجزيرة الجنوبية. ويشق الطريق مساره عبر الجبال الشاهقة والوديان المنحدرة السحيقة في الغابات الأصلية الكثيفة.

ويفتح الوادي في نهاية الطريق، على زقاق بحري (فيورد) ضيق وعميق هو ميلفورد ساوند، وهو أحد المناظر الخاطفة للأبصار في العالم بأسره، مع ارتفاع قمة ميتري بيك بصورة مهيبة من المياه. ومن الأمور الشعبية ولكنها ليست مهمة ركوب قارب لاستكشاف الممر الذي يقود بعد مسافة 10 أميال إلى البحر المفتوح، ويمكن رؤية الفقمات وطيور البطريق، وفي بعض الأحيان يمكن رصد الدلافين وهي ترتفع متقوسة قرب قوارب الركاب المسافرين.



التزلج



تكيفت نيوزيلندا بسهولة مع فصولها الموسمية حيث إن وجهات جولات المشي الصيفية تتحول بلا جهد إلى ملاعب شتوية للمتزلجين وهواة ركوب الجليد. كما إن جولات المشي البرية والتطواف والتسلق متاحة على نطاق واسع هي الأخرى.

وتعتبر الفترة بين يونيو/‏‏حزيران وأكتوبر/‏‏تشرين الأول هي فترة الشتاء في نيوزيلندا. وتتوافر العديد من المنتجعات في جبال الألب الجنوبية، وبصفة خاصة في قمة كورونيت بيك، وريماركابلز و تريبل كون؛ ويمكنك تجربة جولة باك كونتري للتزلج حيث يمكنك الوصول إلى القمم التي يصعب الوصول إليها بطائرة مروحية مع مرشدين لاصطحابك في أفضل أشواط التزلج.