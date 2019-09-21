«الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» تبدأ نهاية 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

عرضت شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة مشروعها المشترك والمملوكة مناصفة بين مصدر وبيئة الشارقة، وتعد محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة أول مشروعاتها في الدولة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها التجاري في الربع الأخير من العام الحالي. وتقوم شركة CNIM الفرنسية بتنفيذ المشروع.

وتستهدف الشركة تأسيس مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وتسهم في تمكين الشارقة من تحقيق هدفها المتمثل في أن تكون الأولى في المنطقة التي تحول نفاياتها بالكامل بعيداً عن المكبات بحلول عام 2021. وتتواءم أهداف الشركة مع رؤية الإمارات 2021 التي حددت نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة ب 27% ومعالجة 75% من النفايات الصلبة بدلاً من تحويلها إلى مدافن النفايات.

وتقع المحطة داخل مركز بيئة لإدارة النفايات في الشارقة، وتغطي 800 ألف متر مربع، وتعالج المحطة نفايات البلدية الصلبة المكونة من النفايات المنزلية والصناعية، وستعالج المحطة أكثر من 300 ألف من النفايات البلدية الصلبة سنوياً، كما ستعالج أكثر من 37.5 طن من النفايات البلدية الصلبة في الساعة، ويبلغ طاقة المحطة المولدة 30 ميجاواط.

وستسهم المحطة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 450 ألف طن سنوياً، وستوفر 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وسيجري تحويل الطاقة من المحطة مباشرة إلى شبكة الكهرباء الرئيسية في الشارقة، وتكفي الطاقة المولدة إلى تلبية احتياجات 28 ألف منزل في الشارقة.

وتخطط شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة لإنشاء مزيد من المحطات في الدولة، وفي منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة مدخلاً لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في المستقبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.