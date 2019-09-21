الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتوترات الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الذهب أمس الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد% منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1513.5 دولار للأوقية.

وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، في الوقت الذي أحجم فيه البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزادت أسعار الذهب حوالي 17% منذ بداية العام الجاري بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.

وفي أسواق العملات، هبط الدولار أمس الجمعة ويتجه صوب تكبد ثالثة خسارة أسبوعية على التوالي في الوقت الذي انتعش فيه الإقبال على المخاطرة بفضل توقعات بتحقيق انفراجة في التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأبقت بنوك مركزية بما في ذلك بنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري، على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع مما خيب توقعات بعض المراهنين على ارتفاع العملة الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 98.18 ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. وصعد الإسترليني 0.5% لأعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار وإلى 87.87 بنس مقابل اليورو وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر. وزاد الدولار الأسترالي إلى نحو 0.6799 دولار أمريكي، لكنه يظل قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغه يوم الخميس. ونزل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6285 دولار أمريكي وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من سبتمبر/‏أيلول. (وكالات)