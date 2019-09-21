شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متذبذب للأسهم.. والأجانب يواصلون اقتناص الفرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطر التذبذب على أداء الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية، الأمر الذي لم يمنع المستثمرين الأجانب (غير العرب)، من مواصلة اقتناص الفرص، لكن بحذر مع تباين الإغلاقات في ظل الارتفاع الأسبوعي بأبوظبي بنسبة 0.56%، بقيادة «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، في مقابل تراجع مؤشر سوق دبي 2.4% نتيجة الضغوط من «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

أكثر من 172 مليون درهم، هي المحصلة الشرائية للأجانب (غير العرب) في أسبوع، منها 110.65 مليون درهم في دبي، و61.67 مليون درهم في أبوظبي، بالرغم من قيام المحافظ الاستثمارية بعمليات تسييل في السوقين، مما ضغط على أسهم مؤثرة، لاسيما في سوق دبي.

بلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.23 مليار درهم، منها 1.23 مليار درهم في دبي، ومليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو مليار سهم، توزعت بواقع 696.6 مليون سهم في دبي، و318.4 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 21 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.56% عند مستوى 5124.72 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.12% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.06%، في مقابل نزول «أبوظبي التجاري» 2.53%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.19%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 2.44% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 2.68% بفعل نزول سهم «الدار» 2.68%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.65%. كما نزل قطاع الطاقة 1%، بضغط من «دانة غاز» الذي انخفض 2.17%، و«طاقة» 1.13%.وهبط قطاع الاستثمار 1.67% نتيجة هبوط سهم «الواحة كابيتال» 2.88%، فيما ارتفع «إشراق» 0.49%.

سوق دبي

من جهته، أغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية على تراجع أسبوعي بنسبة 2.4% عند مستوى 2819.69 نقطة، متأثراً أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 2.86% نتيجة نزول سهم «دبي الإسلامي» 3.89%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.24%.

ونزل قطاع العقار 2.2% بفعل نزول «إعمار العقارية» 3%، و«إعمار مولز» 1.03%، و«أرابتك» 4.68%، و«ديار» 0.62%، و«الاتحاد العقارية» 1.86%، و«داماك» 3.29%، في وقت ارتفع «إعمار للتطوير» 1.71%.وهبط قطاع الاستثمار أكثر من 3% بعد نزول سهم «دبي للاستثمار» 3.82%، و«سوق دبي المالي» 4.55%، و«شعاع كابيتال» 3.4%.وانخفض قطاع النقل 1.36% إثر انخفاض «أرامكس» 2.18%، و«الخليج للملاحة» 2.78%، في الوقت الذي استقر «العربية للطيران» دون تغيير يذكر.

الأكثر تداولاً

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، بقيمة 236.35 مليون درهم، وأغلق سعره عند 15.26 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 134.23 مليون درهم، مغلقاً عند 8.09 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 147 مليون درهم؛ ليغلق عند 16.78 درهم.

وعلى صعيد سوق دبي، تصدر قائمة التداولات سهم «الإمارات دبي الوطني» ب287 مليون درهم، مغلقاً عند 13.4 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 251 مليون درهم، وأقفل عند 4.85 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 173.4 مليون درهم، وأقفل عند 5.19 درهم.

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الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي خلال أسبوع، سهم «أبوظبي لبناء السفن»، بارتفاعه 49.64% إلى 2.05 درهم، تلاه سهم «أسمنت رأس الخيمة»، مرتفعاً بنسبة 15.07% مغلقاً عند 0.817 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة»، وصعد بنسبة 14.42% ليغلق عند 5 دراهم.وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، منخفضاً بنسبة 19% إلى 0.405 درهم، تلاه سهم «بنك الاستثمار»، وانخفض بنسبة 9.64% ليغلق عند 2.25 درهم، ثم سهم «الخليج للمشاريع الطبية»، ونزل بنسبة 9.4% وأقفل عند 1.35 درهم.وفي سوق دبي، سجل سهم «الاستشارات المالية الدولية»، الارتفاع الأكثر بنسبة 6.56% مغلقاً عند 0.65 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بصعوده 2.82% وإغلاقه عند 0.62 درهم، ثم سهم «إعمار للتطوير»، وزاد بنسبة 1.71% إلى 4.17 درهم. وعلى العكس، انخفض سهم «الإثمار القابضة» بنسبة 6.69% ليغلق عند 0.251 درهم، تلاه سهم «المدينة للتمويل»، ونزل بنسبة 6.51% وأقفل عند 0.201 درهم، ثم سهم «أرابتك» بتراجعه 4.68% إلى 1.63 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ أكثر من 180 مليون درهم محصلة شراء، منها 172.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و8.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 180 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 166.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و13.9 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفيما يتعلق بتداولات سوق دبي وحده، كان التوجه الشرائي للمستثمرين الخليجيين والأجانب، وبصافي استثمار بلغ 135.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 110.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و24.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 135.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 134.39 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و20 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب.

أما في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 70.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و61.67 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 70.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 38.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و31.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

مشتريات الأجانب

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم الأسبوعية، على أسهم شركات «جي إف إتش»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار»، و«اتصالات»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«أمانات»، و«ديار»، و«دانة غاز»، و«إعمار العقارية».

المحافظ الاستثمارية

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 46.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و 35.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 46.4 مليون درهم محصلة شراء، (10.5 مليون درهم في أبوظبي، و35.8 مليون درهم في دبي).