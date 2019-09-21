شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار» بين أكثر الشركات احتراماً عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّ بنك «الإمارات دبي الوطني» وشركة «إعمار العقارية» في المركزين ال 19 وال20 على التوالي في قائمة مجلة «فوربس» لأكثر 250 شركة احتراماً في العالم.
وصنفت «فوربس» بالتعاون مع بوابة «ساتيستا» الألمانية الإحصائية 250 شركة حول العالم على أساس الموثوقية وسلوكياتها وقيمها وقوة منتجاتها وخدماتها. ولجمع هذه المعلومات عن الشركات استطلعت «ساتيستا» آراء 15 ألف شخص من أكثر من 50 دولة حول العالم. وقالت «فوربس» إن نشاط بنك الإمارات دبي الوطني يتمثل في تقديم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ويركز على قطاعات أساسية وهي: 1-الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، 2-الخدمات المصرفية للشركات، 3-الخدمات المصرفية الإسلامية، 4-تكنولوجيا المعلومات. وتبلغ القيمة السوقية للبنك 18.8 مليار دولار، في حين تبلغ مبيعاته 6.9 مليار دولار.
وبالنسبة لشركة إعمار تشمل محفظتها المجمعات السكنية ومراكز التسوق والفنادق والمنتجعات والمرافق الخدمية والترفيهية. وتأسست عام 1997 على يد رجل الأعمال محمد العبّار. وتبلغ قيمتها السوقية 9.6 مليار دولار والمبيعات 7.1 مليار دولار.
وتصدرت شركة «فيزا» للخدمات المالية القائمة، تلتها «فيراري» للسيارات الإيطالية في المركز الثاني، ثم شركة «أنفوسيس» لخدمات الحوسبة الهندية في المركز الثالث.
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