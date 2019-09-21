25 % حصة الإمارات من سوق «هواوي» في تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



أكد علاء الشيمي المدير العام لمجموعة المشاريع التجارية في منطقة الشرق الاوسط لشركة هواوي الصينية أن قطاع الطاقة يعد القطاع الثالث من حيث الاهمية بالنسبة لعقود شركة «هواوي»، مشيراً إلى أن 70% من شركات الطاقة على مستوى العالم لديها عقود مع هواوي، وأنها تحتل الرقم واحداً عالمياً فيما يتعلق بتقديم حلول تكنولوجيا نقل الطاقة. وقال ان اكبر اسواق المنطقة بالنسبة لشركة هواوي هي اسواق الامارات والسعودية وان حجم اعمال الشركة في سوق الامارات يصل إلى 25% من حجم السوق خاصة في مجال تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وهذه هي اساسيات الثورة الصناعية الرابعة. وكشف الشيمي عن حجم عقود هواوي المتعلقة بالجيل الخامس وقال إنها 100 عقد على مستوى العالم، وإنها تشارك في 120 الف محطة على مستوى العالم من محطات الجيل الخامس.

وقال الشيمي إن حجم أعمال شركة هواوي خلال عام 2018 وصل إلى 108 مليارات دولار امريكي، وخلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 60 مليار دولار، وتوقع أن تحقق الشركة نمواً 15% في أعمالها خلال العام الحالي.