شكرا لقرائتكم خبر عن «فوجي أويل» تشتري نفطاً للتحميل في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر تجارية، أمس الجمعة، إن فوجي أويل اليابانية للتكرير، اشترت هذا الأسبوع ثلاث شحنات من نفط الشرق الأوسط للتحميل في نوفمبر/تشرين الثاني، بعلاوات أعلى من الشهر السابق.

وأضافت المصادر أن الشركة اشترت شحنتين من خام بانوكو العربي المتوسط، بعلاوة قدرها نحو 50 سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام، وشحنة من خام زاكوم العلوي بعلاوة 60 سنتاً تقريباً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام. (رويترز)

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