شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 20-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى المحلى والعالمى اليوم الجمعة 20-9-2019، عدداً من الأخبار الهامة إعلان وزارة البترول ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وارتفاع أسعار الذهب بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً فى مصر، 683 جنيها للجرام.

وفى هذا التقرير نستعرض أهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: وفى هذا التقرير نستعرض أهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: Advertisements

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