شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية هبوط عدد حفارات النفط في أمريكا بنحو 14 حفارا إلى 719 حفارا في الأسبوع الجاري.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بخمسة حفارات إلى 148 حفارا، بينما انخفض إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معا بنحو 18 حفارات إلى 868 خلال نفس الفترة.

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