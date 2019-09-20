شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعود أعلى 65 دولاراً ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم رغم إعلان السعودية استئناف إمداداتها من "أرامكو" بكامل طاقتها، وعزز الخام قبيل الإعلان عن بيانات "بيكر هيوز".



كانت السعودية قد كشفت عن طلب شراء عشرين مليون برميل من الخام من شركة "سومو" العراقية لتزويد مصافي التكرير المتضررة.



وأكد تقرير نشرته "بلومبيرغ" على أن معامل "أرامكو" المتضررة جراء الهجمات الإرهابية في "بقيق وخريص" ستحتاج إلى أشهر للتعافي من أثار هذه الهجمات.

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وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم فرض واشنطن عقوبات على البنك المركزي الإيراني بسبب الهجمات على السعودية، واصفا هذه العقوبات بأنها الأكبر ضد طهران.



وسوف تعلن "بيكر هيوز" اليوم عن بيانات أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" عقود تسليم أكتوبر/تشرين الأول - الذي ستنتهي صلاحيته مع إغلاق اليوم - بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 58.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1% إلى 65.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.