شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع بعد بيانات التجزئة الضعيفة وعدم اليقين العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الشهر الماضي بالإضافة إلى عدم اليقين حيال نمو الاقتصاد العالمي.



واظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 0.4% متماشيا مع التوقعات في الشهر الماضي، بينما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء مبيعات الطاقة والغذاء بنسبة 0.1% على خلاف المتوقع.

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يأتي ذلك وسط عدم يقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي مما تسبب في شكوك حول السياسات النقدية للبنوك المركزي كالاحتياطي الاتحادي وغيره.



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم على أن هناك تقدم أحرزته الصين في الملف التجاري مع واشنطن مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات الرئاسة عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7531، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7549 دولار بينما بلغ أقل سعر عند 0.7514 دولار.