شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقترب من أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما دفعع "داو جونز" و"إس أند بي" قرب أعلى مستوياتهما على الإطلاق.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن إدارته قررت إلغاء الرسوم الجمركيية عن مئات السلع المستوردة من الصين.



وصرح "ترامب" أيضا على "تويتر" بأن الصين تحرز تقدماً في ملف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتريد التوصل إلى اتفاق.

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يأتي ذلك قبيل المفاوضات التجارية التي ستبدأ بين البلدين أوائل أكتوبر/تشرين الأول القادم في واشنطن العاصمة.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي بمدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" بأنه كان يريد خفضاً أكبر للفائدة من 25 نقطة أساس التي تم إقرارها يوم الأربعاء الماضي مشيرا إلى ركود في القطاع الصناعي الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 27160 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 8187 نقطة، وارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3012 نقطة.