شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين ترتفع وسط عودة الطلب على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم مدعوماً بعودة الطلب على المعادن النفيسة في ظل عدم اليقين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي عقب انقسام أظهره بيانه الأخير.



وأعلن البنك المركزي الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع عن خفض معدل الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2008، مشيرا إلى تقليصها بـ25 نقطة أساس إلى النطاق بين 2.00% و1.75%.



وأظهر البيان انقساما بين أعضاء الاحتياطي الاتحادي حول المزيد من الخفض حيث انحسرت التوقعات بخفض الفائدة لمرة ثالثة هذا العام.

Advertisements



وأكد رئيس البنك "جيروم باول" على أن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاء حسناً وأن سوق العمل لا يزال قويا لكن معدل التضخم ضعيفا متوقعا بلوغه المستهدف عند 2%.



ومن شأن قرارات الفائدة التأثير في أسعار السلع والمعادن بالتزامن مع مراقبة إشارات الطلب من الولايات المتحدة والأسواق العالمية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للبلاتين بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 945.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 949.4 دولار وأقل سعر عند 936.8 دولار.