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شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الكندية أسوأ من التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بنسبة 0.2% فى تموز/يوليو ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.9% ، هذا البيان سلبي للدولار الكندي.
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