شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 3 أشهر بفضل الأخبار الإيجابية عن تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال التسعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنها بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال 3 أشهر ، بفضل الأخبار الإيجابية عن تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 218.14$ بانخفاض قدره 3.13$ بنسبة 1.4%،حيث سعر الافتتاح عند 221.27$ ، و سجلت أعلى مستوي عند 222.01$ ،وأدنى سعر عند 213.00$.

حققت ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم"الايثريوم" بالأمس ارتفاعا بنسبة 5.1% ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نيسان/أبريل 2018 ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 224.68$ لكل وحدة ايثريوم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 269 مليار$ ،مع تجدد هبوط البتكوين ،وتراجع تصحيحي فى أسعار الايثريوم والربيل.

Advertisements

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 15% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي ، بفضل التطورات الإيجابية عن ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم.

قال الشريك المؤسس فى شبكة الايثريوم "فيتاليك بوتيرين" هذا الأسبوع إنه تجرى الاختبارات حاليا لتحسن أداء الشبكة وتقليل رسوم المعاملات.

وأضاف فيتاليك إنه نظرا لازدحام المعاملات حاليا عبر شبكة الايثريوم ،فقد بدأنا فى اختبار رفع الحد الأقصى لكتلة الغاز إلى 10 أمتار غاز ،بما سوف يساعد على زيادة إجمالي السعة بنسبة 25% ،والغاز هو الرمز المميز الذي يدفعه مستخدمي الايثريوم لإجراء أي عملية على الشبكة.

ومن الأخبار الإيجابية أيضا تقليل عملة Tether الاعتماد على بلوكشين البتكوين و التركيز على استخدام بلوكشين الايثريوم.

وأيضا اقتراب الرسوم المدفوعة على شبكة الايثريوم من الرسوم المدفوعة على شبكة البتكوين ، ووفقا لبيانات بحثية ،إنه اعتبارا من يوم 15 أيلول/سبتمبر دفع مستخدمي شبكة الايثريوم رسوم يومية تقدر بحوالي 182,899$ مقابل رسوم 185,993$ رسوم استخدام شبكة البتكوين.