شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على استمرار تراجع الدولار الأمريكي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي شهد خفض الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة0.5% إلى1,506.81$ للأونصة،ومستوى الافتتاح 1,499.18$ ،وسجلت أدنى مستوي عند 1,497.94$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,483.04$ للأونصة.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.2% ، على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهري ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي ،وتحسن طلب الأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يوفر دعما لأسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

خفض الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام ، فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق العالمية ، بهدف دعم مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

الخفض جاء بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية، ليصبح النطاق الجديد لسعر الإقراض القياسي بين 1.75% إلى 2.00% ،وقال المركزي الأمريكي أن هذا الخفض يأتي فى ظل آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى ضعف التضخم.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال جيدا وسوق العمل قويا ، وأن خفض الفائدة إجراء وقائي لحماية الاقتصاد ،وأشار إلى أن أي قرارات تخص الفائدة سوف تتخذ بناء على البيانات الاقتصادية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 883.6 طن متري.