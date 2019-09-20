شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف خسائره ليحوم مجددا حول حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتحوم الأسعار مجددا حول الحاجز النفسي عند 10,000$ ، حيث لا تزال مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم ضعيفا ، بحاجة إلى محفزات إيجابية تساعد فى زيادة السيولة و التذبذب السعري.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 133$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 10,151$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,284$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,308$.

حقق البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب خلال السابعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 9,600$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 270 مليار$ ،مع تجدد هبوط البتكوين وبعض العملات الرقمية الرئيسية الاخري.

تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير إلى حدود 67% يوم الخميس ، والذي يعد أدنى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ، بفعل تباطؤ مستويات طلب العملة الرائدة فى السوق ، لصالح عملات رئيسية أخرى خاصة الايثريوم والربيل.

تحوم أسعار البتكوين فى الوقت الحالي حول الحاجز النفسي عند 10,000$ ، حيث تتمسك العملة الرائدة فى السوق بالتداول أعلى هذا الحاجز ، لكنها فى حاجة حاليا إلى محفزات إيجابية جديدة تساعد فى تحسن مستويات الطلب الاستثماري ،وتزيد السيولة و التذبذب السعري.

سجلت هذا الأسبوع عملية البحث عن عملة البتكوين BTC كمصطلح على جوجل ، أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر ، مع انتشار التعب فى السوق وسيطرة الملل على التجار.

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أكدت بيانات Google Trends"" أن مصطلح "Bitcoin" أصبح أقل شيوعا الآن من أي وقت منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.

قال المستثمر الأمريكي الملياردير "تيم دريبر" إن سعره المستهدف عند 250,000$ بحلول عام 2023 لعملة البتكوين أمر قابل للتغيير ، لأن عند هذا السعر لن تحصل العملة المشفرة الرائدة إلا على حوالي 5% من حصتها فى سوق العملات ، مما قد يقلل من أهمية وقوة البتكوين ،وأضاف إنه مع زيادة اعتماد البتكوين بين الجماهير فإن السعر سوف يرتفع.

فى الولايات المتحدة ،سحبت بورصة شيكاغو CBOE طلبها المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ،الخاص بالموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من فان إيك و سوليد إكس.

الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم" ، خاصة بعد قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال هذا العام ،بتأجيل قرارها أكثر من مرة حول الموافقة أو رفض تلك الصناديق.

وقالت اللجنة التنظيمية الأمريكية أنه من المناسب استخدام فترة أطول لإصدار أمر بالموافقة أو رفض الصناديق المقترحة ، بحيث تملك الوقت الكافي للنظر فى تغيير القواعد المقترحة من تلك الصناديق.

قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاي كلايتون" مؤخرا إنه على الرغم من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لمعالجة المخاوف التنظيمية إزاء صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ،غير إنه لا يزال هناك عمل يجب القيام بيه.

الجدير بالذكر، إنه من المقرر أن يشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، القرار النهائي من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF المقدمة من بعض الشركات.