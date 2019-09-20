شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من جون ويليامز رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وإريك روزنجرن رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 107.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.02، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.80، بينما حقق الأعلى له عند 108.09.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في تموز/يوليو الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6%، وبينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منها الطاقة والطعام الطازج استقرار النمو عند 0.6%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

Advertisements

وجاء ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني، والذي تله أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في المؤتمر الصحفي الذي يعقده في طوكيو عن كون المركزي الياباني لا يزال أمامه خيارات لمزيد من التيسير النقدي، مع أفادته بأنه من الممكن إلا يلجأ بنك اليابان إلى التسهيل النقدي خلال الاجتماع المقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي خطاباً تحت عنوان "هدم المرساة: قواعد السياسة النقدية والحد الأدنى لأسعار الفائدة" في مؤتمر البنك الوطني السويسري في زيوريخ، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي وإريك روزنجرن عن دورة الائتمان في الحدث الذي تستضيفه جامعة نيويورك.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 أيلول/سبتمبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثاني على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.