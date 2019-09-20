شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ الثالث من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ووسط التطلع لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 1.1057 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1041، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1060، بينما حقق الأدنى له عند 1.1040.

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هذا ويتطلع الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تموز/يوليو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي خطاباً تحت عنوان "هدم المرساة: قواعد السياسة النقدية والحد الأدنى لأسعار الفائدة" في مؤتمر البنك الوطني السويسري في زيوريخ، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي وإريك روزنجرن عن دورة الائتمان في الحدث الذي تستضيفه جامعة نيويورك.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 أيلول/سبتمبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثاني على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.