شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من أيار/مايو وارتداد خام برنت للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من الشهر ذاته متغاضيان عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الحادية عشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في ظلال تسعير الأسواق لاحتواء أرامكو للهجمات التي إزالة نحو 5% من الإمدادات النفطية العالمية مؤخراً.

وفي تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.05% لتتداول عند مستويات 58.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.65$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.13$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.42% لتتداول عند 64.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.40$ للبرميل، وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 98.22 مقارنة بالافتتاحية عند 98.34، مع العلم، أن المؤشر اختتمت تداولات الأمس عند 98.27.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أعرب المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عن كون الوكالة لا تعتقد بأن هناك حاجة تستدعي السحب من المخزونات النفطية، موضحاً أن الأسواق تتلقى إمدادات نفطية جيدة في الوقت الراهن وأن لا توجد حاجة لاتخاذ مثل ذلك القرار، مضيفاً أن الدول الأعضاء في الوكالة يحتفظوا بنحو 1.55 مليار برميل من النفط في مخزونات الطوارئ النفطبة وأن تلك الكمية تعادل إجمالي الطلب العالمي لنحو 15 يومياً.

بخلاف ذلك، فقد صرح أيضا بالأمس وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ملتزمة بشكل كلي باتفاق خفض الإنتاج النفطي من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده وذلك بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى آذار/مارس القادم، مضيفاً أنه تم التواصل مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هاتفياً وأن الأوضاع في سوق النفط مستقرة حالياً.

كما أفاد وزير الطاقة الروسي نوفاك بأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، لم تخفض صادراتها النفطية، مضيفاً أن روسيا لم تتخذ قراراً بعد حيال تغير خفض الإنتاج النفطي لأوبك وحلفائها، وموضحاً أن مهمة المنتجين هي خلق حالة من الاستقرار في سوق النفط مع تطرقه لكون السعودية أبلغت بأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي من حقول أخرى.

Advertisements

وفي سياق أخر، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بلاده تسعى لمنع إيران من الاستمرار في دعم الإرهاب عن طريق فرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها وسط كشفه عن حزمة عقوبات إضافية تدخل حيز التنفيذ لاحقاً، كما غرد أيضا بالأمس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأنه التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية، معرباً عن مساندة بلاده للمملكة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن بلاده استطاعت احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي تعرضت له منشآت شركة أرامكو السعودية والتي عطلت أنتاجها النفطي بواقع 5.7 مليون برميل يومياً، موضحاً أن المملكة نجحت في استعادت أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل بعد أن ضربت عشرة طائرات بدون طيار أكبر منشأة لمعالجة الخام في العالم السبت الماضي.

ونوه الأمير السعودي آنذاك لكون الهجوم الذي أعلن الحوثيين في اليمن مسئوليتهم عنه والذي تم على النفط السعودي يستهدف الإضرار بإمدادات النفط العالمية، وسط تأكيده على أن القدرة الإنتاجية لبلاده ستعود إلى 11 مليون برميل يومياً بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، وأفادته بأن أرامكو لديها طاقة تخزينية كافية لتغطية الطلب الداخلي والخارجي وأنها ستفي بالتزاماتها لعملائها عن طريق السحب من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أيضا الأربعاء أنها تمتلك دلائل على تورط إيران في الهجوم الأخير وأنها ستكشف عن تلك الدلائل لاحقاً، وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا آنذاك بأن بلاده ستقوم بإرسال خبراء للتحقيق في الهجوم، بينما نوه الرئيس الإيراني حسن الروحاني لكون الهجوم الأخير مجرد تحذير من اليمن للسعودية، معرباً عن كون التحالف العسكري بين أمريكا والسعودية هو السبب في الصراع الحالي.

وبالنظر لتطورات المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين فقد تابعنا بالأمس تناول صحفية ساوث تشاينا مورنينج بوست تحذير الرئيس الأمريكي ترامب من كونه مستعد لتصعيد الحرب التجارية في حالة عند التوصل لاتفاق تجاري قريباً مع بكين، وجاء ذلك بعد أن بدأت بالأمس جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الطرفين على مستوى نائبي المسئولين تمهيداً للمحادثات رفيعة المستوى المرتقبة في واشنطون مع مطلع الشهر المقبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل 2020 إلى 2.9% من 3.2% في توقعاتها السابقة وإلى 3.0% من 3.4% لعام 2020، مع خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاد منطقة اليورو ككل للعام الحالي والعام المقبل 2020 وسط تحذير المنظمة من حالة عدم اليقين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 5 منصات إلى إجمالي 733 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 13 من أيلول/سبتمبر، لتعكس بذلك رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، وتتطلع الأسواق حالياً أيضا للكشف عن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز لمتابعة تطورات الإنتاج النفطي في أمريكا.