شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في خمسة أسابيع مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ السابع من آب/أغسطس وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الحادية عشرة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع لتطورات المحادثات التجارية عقب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزية العالمية الكبرى.

في تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.37% لتتداول عند 1,512.3$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,506.80 للأونصة، مع العلم، أن العقود لا تزال بصدد رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي مع توالي ارتدادها من الأعلى لها في ستة أعوام، ويأتي ذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 98.22 مقارنة بالافتتاحية عند 98.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي خطاباً تحت عنوان "هدم المرساة: قواعد السياسة النقدية والحد الأدنى لأسعار الفائدة" في مؤتمر البنك الوطني السويسري في زيوريخ، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي وإريك روزنجرن عن دورة الائتمان في الحدث الذي تستضيفه جامعة نيويورك.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي والذي عقد في 17-18 أيلول/سبتمبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثاني على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا خفض بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) أسعار الفائدة على القروض الجديدة لمدة عام إلى 4.2% من 4.25% في الشهر السابق، بينما أبقى على الفائدة لمدة خمسة أعوام دون تغير يذكر عن الشهر الماضي عند 4.85%، ويأتي ذلك عقب ساعات من قيام بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، قبل أن نشهد اليوم تقليصه لمشترياته من الديون، الأمر الذي عزز ارتفاع عائدات السندات اليابانية وبالأخص ذات أمد عشرة أعوام تعد في النطاق المفضل للمركزي الياباني المتمثل في زائد أو سالب 0.2%.

وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين فقد تابعنا بالأمس تناول صحفية ساوث تشاينا مورنينج بوست لتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كون واشنطون مستعدة لتصعيد الحرب التجارية في حالة عند التوصل لاتفاق تجاري قريباً مع بكين، وجاء ذلك بعد أن بدأت بالأمس جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الطرفين على مستوى نائبي المسئولين تمهيداً للمحادثات رفيعة المستوى المرتقبة في واشنطون مع مطلع الشهر المقبل والتي تهدف لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس عن كون المفاوضات التجارية مع بكين أكثر تعقيداً من مسألة فول الصويا، موضحاً أن قيام الصين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية قد يكون غير كافي لتوقيع اتفاق تجاري معهم، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو بأن الوفد الصيني سيزور المزارع الأمريكية الأسبوع المقبل وأنه يرغب في التأكد من جودة المنتجات الزراعية الأمريكي.

ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أفاد الأربعاء الماضي أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأربعاء القادم لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق التجاري بين واشنطون وطوكيو وذلك على أن يتم توقيع الاتفاق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري، إلا أن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي نوه عقب ذلك لأهمية أن تضمن طوكيو عدم فرض واشنطون للمزيد من التعريفات الجمركية على السيارات اليابانية وذلك قبل توقيع أي اتفاق تجاري بين البلدين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل 2020 إلى 2.9% من 3.2% في توقعاتها السابقة وإلى 3.0% من 3.4% لعام 2020، مع خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.4% من 2.8% وإلى 2.0% من 2.3%، بالإضافة لخفض توقعاتها لوتيرة نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام إلى 6.1% من 6.2% وإلى 5.7% من 6.0% لعام 2020، كما خفض المنظمة التي حذرت من حالة عدم اليقين توقعاتها لنمو اقتصاد أوروبا إلى 1.1% من 1.2% وإلى 1.0% من 1.4%، بينما رفعت توقعاتها لليابان إلى 1.0% من 0.7% لهذا العام وأبقت على توقعاتها عند 0.6% لعام 2020.