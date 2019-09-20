السعودية تنضم لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انضمت السعودية إلى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS الخاص بصندوق النقد الدولي، الذي يعد من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول.

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وقال وزير المالية محمد الجدعان إن انضمام المملكة لهذا المعيار خطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقا للمعايير الدولية، وتدعم الخطوات السابقة التي قامت بها المملكة في هذا المجال، مثل تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFS2014 ) لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار التقارير المالية الدورية والخاصة بالميزانية، كما تدعم الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإحصاء في تطوير قياس ونشر البيانات الاقتصادية في المملكة.

وأضاف أن تقدم المملكة في مجال الشفافية والإفصاح للبيانات المالية والاقتصادية يدعم جهود رفع كفاءة حوكمة وضبط المالية العامة، وتحسين مناخ الاستثمار فضلا عن تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، وخاصة أن المملكة على أعتاب تولي رئاسة مجموعة دول العشرين خلال العام المقبل، مؤكدا أن المعيار سيسهم في توافر إحصاءات آنية وشاملة، مما يؤدي إلى زيادة مستوى وصول البيانات للأسواق المالية للمساعدة على اتخاذ قرارات الاستثمار بالمملكة.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، أكملت متطلبات الانضمام، كما طبقت مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) على صفحة البيانات الوطنية الخاصة بالمعيار، وقد تم توقيع اتفاقية انضمام المملكة لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي بمقر وزارة المالية بالرياض، حيث وقع الاتفاقية مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، ومن جانب صندوق النقد الدولي باتريسيا تومباريللو رئيسة الوحدة الاستراتيجية والمعايير والمراجعة بإدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي.