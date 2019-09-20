البنيان: استضافة G20 تتزامن مع دور المملكة المحوري في استقرار النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أكد رئيس مجموعة الأعمال B20 يوسف البنيان، أن قمة العشرين G20 التي ستنظمها المملكة العام المقبل ستكون حدثا غير اعتيادي في وقت تشغل فيه المملكة دورا محوريا وعالميا في الحفاظ على استقرار سوق النفط وتعزيز استقرار الأسواق العالمية والتي على ضوئها يتحدد استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار البنيان خلال اجتماع لمجموعة الأعمال في غرفة الرياض، إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتأسيس هذه المجموعة والتنسيق للتحضيرات الخاصة بمشاركة المجموعة ضمن قمة مجموعة العشرين، لذا جاء هذا الاجتماع، بجانب الأهمية الاقتصادية العالمية التي تحتلها المملكة.

وعد البنيان التوجيه الكريم تأكيدا لتأثير قطاع الأعمال في المملكة ودوره في المنظومة الاقتصادية داخل الوطن وخارجه، داعيا قطاع الأعمال للمشاركة بفاعلية بمقترحات وأفكار تعزز حضورهم ومشاركتهم وهم يجتمعون على طاولة واحدة مع قطاع أعمال دول مجموعة العشرين.

Advertisements

بدوره استعرض سلطان البتال من مجموعة الأعمال B20 ، التحضيرات اللازمة للوصول إلى رئاسة سعودية رائدة لاجتماعات أعمال G20، مقدما نبذة عن الإنجازات والمعايير التي قامت بها مجموعة الأعمال لتتبع خطوات المشاركة بهدف إنجاح الرئاسة، مبينا كيفية دعم قطاع الأعمال لتعزيز دوره ومشاركته في هذه القمة.

وقال «ستقدم مجموعة أعمال واقتصاديو دول العشرين أمام قمة دول العشرين G20، آلية لتطوير سياسات فاعلة تلمس تحديات دول العالم»، مشيرا إلى المهمة التي يضطلع بها قطاع الأعمال السعودي، فيما يعنى بتقديم واستعراض تحديات قطاع الأعمال السعودي الملامسة لتحديات الاقتصاد العالمي ككل، ومناقشتها أمام مجموعة الأعمال B20، للدول العشرين أعضاء مجموعة العشرين G20 كافة.

من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إلى أهمية الاجتماع التي يستمدها من أهمية قمة مجموعة العشرين G20، من حيث المنظور العالمي وما يترتب عليها من قرارات ترتبط بالقضايا الاقتصادية ومواكبة ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الغرفة تستشعر أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في المشاركة للتحضير لهذه القمة، والاستفادة مما لديهم من أفكار ومقترحات، تعزيزا لآليات التعاون والمشاركة بالرأي لإنجاح هذا الحدث العالمي.