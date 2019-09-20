الاقتصاد

أرامكو السعودية تتوقع استئناف الإنتاج بالكامل لموقعين نهاية سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، إنها ستستأنف إنتاج الخام بالكامل بنهاية سبتمبر من بقيق وخريص، منشأتى النفط اللتين تعرضتا لأضرار فى هجوم وقع مطلع هذا الأسبوع وألقى مسؤولون أمريكيون باللوم فيه على إيران.

 

وقال فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيين خلال جولة نظمتها الشركة فى الموقعين اللذين يقعان إلى الشرق من العاصمة الرياض إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.

 

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ورأى مراسلو رويترز أعمال إصلاح جارية فى الموقعين، ورافعات أقيمت حول عمودى تثبيت محترقين، يشكلان جزءا من وحدات لفصل الغاز عن النفط.

 

وقال عبد الكريم إن الأعمال جارية على مدار الساعة، وأضاف "هذه خلية نحل".

 

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