الان تتابع بنك ألماني يعتزم شطب 2300 وظيفة وإغلاق 200 فرع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 يعتزم مصرف “كومرتسبنك” الألماني، شطب نحو 2300 وظيفة أخرى، بدوام كامل على الأرجح. وأعلن المصرف اليوم الجمعة، أن مجلس الإدارة يعتزم أيضا إغلاق نحو مئتين من إجمالي ألف فرع للبنك. وتأتي هذه الخطط في إطار مشروع الاستراتيجية المستقبلية لكومرتسبنك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك ألماني يعتزم شطب 2300 وظيفة وإغلاق 200 فرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.