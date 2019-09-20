بعد الانخفاض الحاد.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة 20 سبتمبر، بعدما انخفضت قرابة 15 جنيها الأيام الماضية.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وسجلت أسعار الذهب فى مصر الجمعة، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21، 683 جنيها للجرام.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:

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عيار 18 بـ 583 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 683 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 784 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5464 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.