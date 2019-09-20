شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق رابع أعلى نمو عالمياً..وتتقدم 9 مراكز بمؤشر تنافسية السفر والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report، والذى صدر فى سبتمبر الجاري، حيث تقدمت مصر 9 مراكز ليحتل قطاع السياحة المصرى المركز الـ 65 عالمياً، بعد أن كان يحتل المركز ال 74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى.

ووفقا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداءً فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، والذى يقاس وفقا لزيادة الإنفاق الحكومى على القطاع (والذى تقدمت فيه مصر من المركز 22 إلى المركز 18)؛ وتطور استراتيجيات التسويق والترويج السياحى؛ وتحسن جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ.

ويقيس هذا التقرير معايير تنافسية السفر والسياحة فى 140 دولة حول العالم، ويأخذ فى الاعتبار أطر السياسات التى تضعها الدول والتى من شأنها أن تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع السياحة والتى تساهم بدورها فى رفع تنافسية الدول.

وجاء تقدم مصر فى هذه المرتبة كنتاج للنمو الملحوظ الذى حققته فى 11 محورا من المحاور الأربعة عشر المكونة لمؤشر تنافسية السفر والسياحة، بالإضافة إلى تحسن أدائها فى 6 من هذه المحاور بمعدلات تفوق الـ 10 %.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، عن سعادتها بتقدم مصر فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالمياً والذى يأتى تكليلا لجهود مصر لتطوير القطاع، وذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة وعكفت على تنفيذ محاوره، والذى ترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وفى ظل حرص الوزارة على صياغة رؤية موحدة للقطاع مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة وقطاع خاص.

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وأضافت الوزيرة ، أن تقرير التنافسية الذى أعده منتدى الاقتصاد العالمى يأخذ فى الاعتبار أطر السياسات التى تؤدى الى نمو مستدام فى قطاع السياحة ويرفع القدرة التنافسية، وهذه هى رؤية برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تقدم مصر فى مؤشرات الترويج والتسويق، وتحسين الصورة الذهنية يعكس الجهود التى تقوم بها الوزارة لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية من خلال تحديث آليات التسويق والترويج عالميا.

وأشار التقرير ، الى أن مصر دولة رائدة فى مجال السياحة الثقافية حيث احتلت المركز الـ22 عالميا، فهى تحتضن أشهر المعالم الأثرية فى العالم مما وضع مصر فى المركز الرابع فيما يتعلق بمعدلات البحث عن السياحة الثقافية على الإنترنت، والمركز الـ38 من حيث مواقع التراث العالمى الثقافي.

كما ساهمت جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية فى تحسن ترتيب مصر فى التقرير بصورة عامة، بمعدل 87 نقطة لتحتل المركز رقم 44، حيث احتلت مصر المركز ال 98 فى مؤشر تنفيذ التشريعات البيئية، والمركز ال 53 فى مؤشر استدامة تطوير خدمات السفر والسياحة ، كما أكد التقرير أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية التى تتمتع بالمقومات الطبيعية ومنها الشواطئ التى تعتبر مصدرا هاما لاجتذاب السائحين خاصة فى ظل التنافسية السعرية للمقصد المصري.