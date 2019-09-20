شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 20-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 20-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD) دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.1375 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2417 يورو

جنيه استرلينى (GBP) جنيه استرلينى (GBP) Advertisements 1 جنيه استرلينى = 4.6847 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2135 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8270 ريال سعودى دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8270 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3537 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5463 ريال سعودى دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5463 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3927 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 28.7838 ين يابانى

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