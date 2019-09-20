الاقتصاد

أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 20-9-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 20-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.


دولار أمريكى (USD)

 

1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى


 يورو (EUR)

 

1 يورو = 4.1375 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2417 يورو


جنيه استرلينى (GBP)

 

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1 جنيه استرلينى = 4.6847 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2135 جنيه استرلينى


دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8270 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3537 دولار كندى


 دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5463 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3927 دولار أسترالى


ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.7838 ين يابانى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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